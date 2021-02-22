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22 Şubat 2021 Pazartesi 23:14:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 23:14:00

Başkan Erdoğan İzmir'de esnafı ziyaret etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de esnaf ile bir araya geldi, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem Konutları Temel Atma Töreni" sonrasında, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde bir restorana girdi.

Burada esnaf ile bir süre görüşen Erdoğan, çıkışta kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti esnasında AK Parti İzmir milletvekilleri Binali Yıldırım, Ceyda Bölünmez Çankırı ve bazı yetkililer de eşlik etti.

Etiketler : başkan başkan erdoğan izmir esnaf
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