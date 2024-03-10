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10 Mart 2024 Pazar 14:06:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 14:06:00

Başkan Erdoğan, İzmir'de düzenlenen mitinde konuşuyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen mitinginde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak

CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor

CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendisini kaptırdığı promosyon siyaseti milletin irfanına çarpıp darma dağın olur

Türkiye'de 21 yılda her şeyi değiştirdik, her şeyi geliştirdik. Milletimiz de bu değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik

Terör örgütlerinin uzantılarıyla "kent uzlaşısı" adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar

Tüm kadrolarımızla, milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz

İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin o kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz

31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan izmir miting
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