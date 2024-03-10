Başkan Erdoğan, İzmir'de düzenlenen mitinde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen mitinginde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de düzenlenen mitinginde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak
CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor
CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendisini kaptırdığı promosyon siyaseti milletin irfanına çarpıp darma dağın olur
Türkiye'de 21 yılda her şeyi değiştirdik, her şeyi geliştirdik. Milletimiz de bu değişime ayak uydurdu. Sadece bu sürecin dışında muhalefet kaldı. Onu değiştiremedik
Terör örgütlerinin uzantılarıyla "kent uzlaşısı" adı altında gizli saklı işler çevirmeyi sürdürüyorlar
Tüm kadrolarımızla, milletimizin hizmetkarı olarak yolumuza devam ediyoruz
İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin o kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz
31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağımıza inanıyorum
Ayrıntılar geliyor...
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