VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit babasına en güzel armağan
Gelincikler arazileri kırmızıya boyadı
Duyarlı yürüyüş
Balaban kuşuna koruma
Sandıkta pahalı tarz yarışı
Annesi oy kullanırken fenalaştı
16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00

Başkan Erdoğan, ittifak ortaklarıyla bir araya geliyor

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortaklarıyla ayrı ayrı görüşecek. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek.

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli görüşme
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan

Hera Aslan: En büyük destekçim Ozan
Oğlumun ismi Milano'dan

Oğlumun ismi Milano'dan
Sahneye Togg ile çıktı

Sahneye Togg ile çıktı
Baba acısı

Baba acısı
Ameliyat sonrası ilk görüntü

Ameliyat sonrası ilk görüntü
Rekortmen Demet

Rekortmen Demet
Toplantı acelesi

Toplantı acelesi
Hemcinsleri güç veriyor

Hemcinsleri güç veriyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX