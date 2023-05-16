Başkan Erdoğan, ittifak ortaklarıyla bir araya geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortaklarıyla ayrı ayrı görüşecek. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek.
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme devam ediyor.
14 Mayıs seçimlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
- "Yurt dışında oy verme günleri 20-24 Mayıs olarak belirlenmiştir"
- YSK karar verdi... 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı
- Bodrum'da kaçak yapıların yıkımı sürüyor
- AK Parti, yurt dışındaki sandık sayılarının artırılması talebiyle YSK'ye başvurdu
- Hakkari'de "oyların geçersiz hale getirildiği"ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
- İletişim Başkanı Altun'dan Şırnak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı