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16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 14:08:00

Başkan Erdoğan, ittifak ortaklarıyla bir araya gelecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortaklarıyla ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da saat 16.00'da bir araya gelecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek. Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli Devlet Bahçeli ile saat 16.00'da görüşmesi bekleniyor.

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelecek.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi ise saat 16.00 civarı planlanıyor.

Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Görüşme sonra ise açıklama yapılması beklenmiyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan devlet bahçeli görüşme
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