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25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:48:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:21:00

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı ile konuştu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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