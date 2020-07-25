Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı ile konuştu

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.