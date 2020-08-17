Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan-Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilerek, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.
Görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüm değerlendirildi.
Erdoğan-Conte görüşmesinde ayrıca, Türkiye ve İtalya arasında iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalındı.
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