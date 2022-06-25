VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsveç, somut tavır değişikliğine gitmeli"
tv4 Ekranlarında Bizleri Neler Bekliyor?
Yunanistanlı casus MİT'in operasyonu ile yakalandı
İsmail Demir'den 'ANADOLU' paylaşımı! Son aşamaya geçildi
Metro kullanacaklar dikkat! Yarın...
Asgari ücret trafiği hızlandı
1 yılda tam 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kirişci: Yangın kontrol altına alındı
İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem
İkiz mutluluk
Ekmek kapısı: Pamuk atıkları
Bir günlüğüne polislik mutluluğu
Okul yolunda anne şefkati
Pençe-Kilit'te 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Sıla, Times Meydanı'nda
Film hazırlığı
Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş
İş ve tatil bir arada
Kendini işe verdi
Prenses gibi yetiştirildim
Hem yazdı hem söyledi
Setlere dönüyor
Profesör ile yeni ortaklık
25 Haziran 2022 Cumartesi 18:02:00 - Güncelleme:25 Haziran 2022 Cumartesi 18:02:00

Başkan Erdoğan: İsveç, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmeli

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü İsveç Başbakanı Andersson'a İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.

İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç'ten Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

Etiketler : erdoğan nato isveç
Evinin çatısını atölyeye çevirdi

Evinin çatısını atölyeye çevirdi
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi
1. yıl kutlaması

1. yıl kutlaması
“Dünya'yla Benim Aramda” diyecek

“Dünya'yla Benim Aramda” diyecek
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
5 yıl sonra turne vakti

5 yıl sonra turne vakti
Babasının izinden gidiyor

Babasının izinden gidiyor
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Tarihi köşkte klip

Tarihi köşkte klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX