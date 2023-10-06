Başkan Erdoğan: İstiklal mücadelesi şehit ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarıyla zaferle neticelendi
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliğince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene yazılı mesaj gönderdi.
ERDOĞAN'DAN İSTANBUL MESAJI— 24 TV (@yirmidorttv) October 6, 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurutuluşunun yıl dönümünde bir mesaj kaleme aldı. Erdoğan mesajında türk milletinin bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığına vurgu yaptı. pic.twitter.com/VVfA0sTMWf
Mesajında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini ilettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim mediyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."
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