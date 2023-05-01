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Başkan Erdoğan açıkladı! Milli Muharip Uçak'ın adı KAAN oldu
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01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:56:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 15:56:00

Başkan Erdoğan açıkladı! Milli Muharip Uçak'ın adı KAAN oldu

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Başkan Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Başkan Erdoğan, Ankara'da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

'HÜRJET' karşımızda, 'KAAN'ımız da karşımızda. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun

Artık karada, denizde, havada, uzayda her yerde varız

Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz

Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız

Birileri, başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar, yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteğiyle beraber bu ülkede cumhurbaşkanı olacak. Milletim bu ülkeyi size teslim etmez.

Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz

Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan milli muharip uçak kaan
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