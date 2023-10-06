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İstanbul'un kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi
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06 Ekim 2023 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 11:34:00

Başkan Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenine mesaj gönderdi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valiliğince, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene yazılı mesaj gönderdi.

Mesajında, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini ilettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelesi, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşı'mızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul'un kurtuluşu mesaj
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