Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti. Erdoğan, yeni sezonda yarışacak tüm takımlara başarılar diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u tebrik etti.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan İstanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan @istanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/zWTi6xhAxY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 2, 2022
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