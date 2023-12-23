Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"Yarısı Bizden Kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi,bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı.

Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz.

Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz.

(1,5 milyon liralık destek)Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir.

6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık.

(Yarısı Bizden Kampanyası desteği) Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir.

İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları için toplamda 128 milyar lira tutarında kaynak kullandık.

Bağcılar'da 371, Gaziosmanpaşa'da 1096, Tuzla'da 3 farklı noktada 1570 olmak üzere toplam 3 bin 37 konutun temellerini atıyoruz.

İstanbul'da belirlenen rezerv alanlara 400 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.

Yasayla ilgili muhalefetin gündeme getirdiği iddialar tamamen safsatadır, tamamen bühtandan ibarettir.

Kanunla ne vatandaşın evine el konulması ne insanımızın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Fatih'in emaneti bu güzel şehrin son 5 yılının temel atmama törenleriyle, engelleniyoruz yalanlarıyla heba edildiğinin, boşa harcandığının şahidiyiz.

İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devrini kapatacak, hak ettiği hizmetlerle yeniden buluşmasını sağlayacağız.

İstanbul'a kendini vakfedecek, Fatih'in yadigarı olan aziz İstanbul'a şehreminliği yapmayı en büyük şeref payesi bilecek adayımızı yakında açıklayacağız.

Ayrıntılar geliyor...