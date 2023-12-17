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Başkan Erdoğan, İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak
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17 Aralık 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 09:30:00

Başkan Erdoğan, İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak

Kaynak: TRT Haber

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Siyasette yerel seçim mesaisi sürüyor. Başkan Erdoğan da bugün parti teşkilatıyla buluşup, belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Erdoğan bugün Ak Parti İl Başkanlığı'nda temayül yoklamasına katılacak.

Toplantıda, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları ile biraraya gelecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul yerel seçim ak parti
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