Başkan Erdoğan, İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak
Kaynak: TRT Haber
Siyasette yerel seçim mesaisi sürüyor. Başkan Erdoğan da bugün parti teşkilatıyla buluşup, belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.
Erdoğan bugün Ak Parti İl Başkanlığı'nda temayül yoklamasına katılacak.
Toplantıda, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları ile biraraya gelecek.
- Başkan Erdoğan, İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak
- "Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildi
- Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
- İsrail ordusunun rehine skandalı gün yüzüne çıktı: 3 İsrailli rehineyi böyle infaz etmişler!
- "Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler yakındır"
- Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023'te 7'si kırmızı listede 1069 terörist öldürüldü