VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi
Hong Kong, Çin egemenliğindeki 25 yılda demokrasinin aşınmasına tanıklık etti
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı
Yunan Çipras'tan Türkiye itirafı
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Başkan Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi
Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya
Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü
Bakan Bozdağ duyurdu! 1500 hakim ve savcı alınacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Maymun çiçeğinin yayılımını önlemek için erken teşhis ve izolasyon önemli
Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda yüzde 8,6'ya çıkarak rekor tazeledi
BIST 100 endeksinden zorlu geçen ilk yarıda son 13 yılın en iyi performansı
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı: Bu ilk defa oluyor
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi
MEB'in ilk yaz okulları, 900 bine yakın öğrenciye kapılarını açacak
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 661'inci randevu başladı
Uygun Fiyatlı Lüks Her İhtiyacınıza Uygun Taze Çiçek Tasarımları
"Otelde vursak çok ses çıkar mı?"
TSK'ya yeni soluk! ALPAGU göreve hazır
24 ilde "Tümör" operasyonu!
01 Temmuz 2022 Cuma 14:10:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 14:25:00

Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e: Bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz cevabı verir

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ı 147 kez Türk hava sahasını ihlal ederek verdiği sözleri tutmadığını belirten Başkan Erdoğan, sert tepki gösterdi. Karadeniz'deki selde zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini de açıklayan Başkan Erdoğan, "En sıra sürede tamiri yapılacak" dedi.

ATO toplantısının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleri ile olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu, bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da sözleşmemizin içine yerleştirdik. Bu sözleşme ile birlikte de 4'lü görüşme gerçekleştirdik. Bir gün önce de görevli arkadaşlar bu çalışmayı yaptılar.

YUNANİSTAN İLE YAŞANAN SORUNLAR

Yunanistan'la savaş yapalım gibi bir derdimiz yok. Verdikleri sözde durmuyorlar. Hava sahamızı 147 kere ihlal ettiler. Bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz de gerekli cevabı verir. Bunu yapmazsak vatandaşlarımız 'Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede' demez mi? Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Bizi barıştırmak için çok gayret sarfettiler ancak şu an böyle bir şey düşünmüyoruz, gelecekte ne olur bakarız dedik.

Etiketler : 0
Yazı sahnede geçirecek

Yazı sahnede geçirecek
"Oyunculuğu geri plana atmadım"

"Oyunculuğu geri plana atmadım"
Alaçatı'da ‘ev'lendiler

Alaçatı'da ‘ev'lendiler
‘Baba' ayrılık

‘Baba' ayrılık
Başlamadan veda etti

Başlamadan veda etti
7 yıllık evlilikte kriz

7 yıllık evlilikte kriz
Neşeli Melisa

Neşeli Melisa
Bu çamaşırlar yıkanacak!

Bu çamaşırlar yıkanacak!
Programa kısa mola

Programa kısa mola

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX