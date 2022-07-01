Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları

ATO toplantısının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ

Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleri ile olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu, bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da sözleşmemizin içine yerleştirdik. Bu sözleşme ile birlikte de 4'lü görüşme gerçekleştirdik. Bir gün önce de görevli arkadaşlar bu çalışmayı yaptılar.

YUNANİSTAN İLE YAŞANAN SORUNLAR

Yunanistan'la savaş yapalım gibi bir derdimiz yok. Verdikleri sözde durmuyorlar. Hava sahamızı 147 kere ihlal ettiler. Bunu yaparsanız hava kuvvetlerimiz de gerekli cevabı verir. Bunu yapmazsak vatandaşlarımız 'Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede' demez mi? Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Bizi barıştırmak için çok gayret sarfettiler ancak şu an böyle bir şey düşünmüyoruz, gelecekte ne olur bakarız dedik.