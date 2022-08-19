Başkan Erdoğan: İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi bir başarıya imza attık
Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dörtyol Meydanı'nda 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Her anını ruhumuzla ve tüm bedenimizle yaşadığımız İstanbul'u ayrı seviyoruz. Ülkemize değer katan her anında İstanbul'la birlikte olduk birlikte oluyoruz
19 Ağustos depremi felaketinin olduğu dönemde Ecevit vardı. O deprem afetinde peki acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Biz iktidara geldik bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık
TOKİ ile inşa ettiğimiz konutlarla 5 milyon vatandaşımızın evlerinde huzurla oturmasını sağladık. Ülkemizdeki yapıların yüzde 60'ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık
Geçmişte yaşadığımız acıları ve önümüzdeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alarak İstanbul'u, kentsel dönüşüm projelerimizin merkezi olarak ilan ettik. İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik.
Temelini, Ekim 2020'de attığımız bu proje, yeşille bütünleşmiş geleneksel mahalle anlayışına uygun bir şekilde 4 katı geçmeyen yataya mimariye sahip ve elbette depreme dayanıklı konutlardan oluşuyor.
Ana muhalefet Antalya'da Muğla'da yangın oldu. Büyükşehir ellerinde oralarda bir şey yaptılar mı yine biz yaptık. İzmir depreminde ne yaptılar hiçbir şey. Gereğini yine biz yaptık. Belediye CHP'de diye biz seyredemezdik
Bay Kemal'in akşam söylediği başka sabah söylediği başka. İnanmak mümkün mü? Bugüne kadar İstanbul'da 300 bin konutu dönüştürerek tarihi bir başarıya imza attık. Sahada hala 140 bin konutun dönüşümü devam ediyor
Fatih'in emaneti İstanbul'u binlerce yıldır olduğu gibi yine dünyanın en gözde şehri haline getirinceye kadar durmayacağız daha çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağız
İBB kimde, CHP'de. Bu görevi aldı alalı 3 yıl oldu. Depreme yönelik konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü duydunuz mu? Sel afeti oluyor beyefendi nerede, yangın var nerede yine aynı yerde. Değişen hiçbir şey yok
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