Başkan Erdoğan: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi kararı isabetli bir karar oldu

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buluşmanın hayırlara, hafta içinde alınan kararın da minibüsçü ve taksi camiası için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diledi.

"BU KARARLA BİRLİKTE BAZI ÇIKAR ŞEBEKELERİNİN OYUNUNU BOZDUNUZ"



Minibüsçülerin sıkıntılarını bildiklerini, zaman zaman birçok minibüs ve taksi duraklarında bunları dinlediklerini aktaran Erdoğan, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul'da 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifinin kabul edilmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alınan karar tabii çok çok isabetli bir karar oldu. Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Yani sizin üzerinizden bir şeyler devşirmeye çalışanların oyununu bozdunuz. Bu çok çok önemliydi. Bundan sonraki süreçte de inanıyorum, İstanbul çok daha huzurlu, çok daha rahat olacak. Minibüsçü camiası olsun, taksi camiası olsun çok daha huzurlu bir şekilde inşallah hizmetlerine devam edecekler. 2023 bütün bu adımların atılması için yeni bir dönemin başlamasına da ayrıca vesile olacak. Şurada bir 7 ayımız var. İnşallah bununla birlikte atılacak adımlar inanıyorum sizleri rahatlatacağı gibi İstanbul halkını da rahatlatacaktır."

"UKOME BU İŞİ YOLUNA KOYDU VE ÇÖZDÜ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok şeyi bildiklerini ama konuşamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Vakti saati geldiğinde onları da konuşuruz, o ayrı mesele ama gerek de yok. Biz sizi çok iyi tanıyoruz. İçinizdeki bütün gelişmeleri, bütün bu oluşumları özellikle UKOME olarak hamdolsun yoluna koyma fırsatını yakaladık. Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum tabii çok daha tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş elhamdülillah UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü. Bundan sonra da zaten böyle bir fırsatı yakalayamayacak."

"SİZLERLE BERABER DE BU YOLA İNŞALLAH DEVAM EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2024 sürecinde dayanışma halinde el ele vererek yola devam edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu konuda kararlılığınızı biliyorum ve bu kararlılığınızı tüm halkımıza da yansıtırsanız, halkımızın da size karşı olan muhabbeti daha da artacaktır. Bunda da zaten bizim endişemiz yok. Ele ele omuz omuza şunu bilin ki her zaman yanınızda olan bir Bakanınız, yanınızda olan bir Cumhurbaşkanınız var. Sizlerle beraber de bu yola inşallah devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda, minibüs odaları başkanlarının sorunlarını, değerlendirmelerini ve önerilerini de dinledi.

Buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Buluşmaya katılan minibüs odaları başkanları ve çok sayıda şoför, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.