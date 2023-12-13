VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek
Gazze'de şiddetli yağış! Çadırlar sular altında kaldı
Hizbullah, İsrail'e ait 4 noktayı vurdu
İsrail, 7 Ekim'den beri 4 bin Filistinliyi gözaltına aldı
Hamas'tan İsrail'e dikkat çeken uyarı: Kayıplarınızın faturası artacak
Tesla 2 milyon aracını geri çağırıyor
13 Aralık 2023 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 17:24:00

Başkan Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek

Kaynak: IHA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul teşkilatıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

IHA'da yer verilen habere göre, AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İstanbul'da, İstanbul AK Parti teşkilatıyla temayül yoklaması nedeniyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantıya, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları katılacak. Başkan Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen MKYK sonrası Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sormuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğan İstanbul teşkilat
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

Finali ‘12 Numaralı' Adam yapacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX