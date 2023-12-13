Başkan Erdoğan, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelecek
Kaynak: IHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul teşkilatıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
IHA'da yer verilen habere göre, AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İstanbul'da, İstanbul AK Parti teşkilatıyla temayül yoklaması nedeniyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Toplantıya, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları katılacak. Başkan Erdoğan'ın dün gerçekleştirilen MKYK sonrası Ankara, İzmir ve Adana teşkilat üyelerine 'kendi şehirlerinde kimi aday görmek istediklerini' sormuştu.
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