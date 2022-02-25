Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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25 Şubat 2022 Cuma 15:11:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 15:25:00

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Resmi açılışını yaptığımız eğitim ve öğretim yatırımlarının İstanbulumuza ve İstanbullu kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum

2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını bugün 129 bin seviyesine taşıdık

Medeniyetimizin göz bebeği bu kadim şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz

67 bin olan öğretmen sayısını üç kat arttırdık

31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 7500 öğretmen İstanbul'da göreve başladı

Evlatlarımız artık etkileşimli tahtalarda, laboratuvarlarda, spor salonlarında eğitim alıyorlar

Bugün 1 Temmuz 2019 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında inşası tamamlanan toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz

Nerede bir ihtiyaç varsa öncelikle oradan başlayarak altyapımızı daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz

İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırımı tutarı 10 milyar lirayı geçecektir

Eğitime öncelik vermek bizim hem görevimiz hem de olmazsa olmaz prensibimizdir

İstanbul'un eğitim kapasitesini tahkim etmek amacıyla tarihi nitelikte pek çok adım attık

Göreve geldiğimiz yıldan beri hazırladığımız tüm bütçelerde 'aslan payı' nı hep eğitime verdik. Harcanan miktar 274 milyarı aşmıştır. Derslik sayımız 340 binden 609 bine çıktı

Bizler ilk emri 'oku' olan, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden bir inancın mensuplarıyız

Okullaşma oranını yüzde 44'lerden yüzde 90'lara taşıdık

Seçmeli ders uygulamasının kapsamını geliştirerek. Öğrencilerin istekleri ve yeteneklerine göre düzenledik

Bizim zamanında çektiğimiz çileyi bugünün öğrencilerine çektirmiyoruz

Ey ana muhalefet! Üniversite sayımız 76'dan 207'ye yükseldi. Derslik sayımız 343 binden 609 bine çıktı

Yıllardan beri şikayet edilen yardımcı kaynak sorununu da biz çözüme kavuşturduk. Yardımcı kaynak sayısı 24 milyona ulaştı

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