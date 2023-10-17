Başkan Erdoğan, İsrail'e sert tepki: "İnsani değerlerden yoksunluğun örneği"
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. " dedi.
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. " dedi.
Başkan Erdoğan, mesajında "Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." sözleri ile çağrıda bulundu.
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