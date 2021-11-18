Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.
Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.
Başkan Erdoğan, Herzog'la görüşmesinde bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasının zaruri olduğunu vurguladı.
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