Başkan Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar....

Cumhur İttifakı olarak 28 Ekim'de 1,5 milyon insanımızın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlediğimiz Büyük Filistin Mitingi ile mazlum Gazze halkının yanında olduğumuzu çok net biçimde gösterdik. Tarifi imkansız acılar yaşanıyor

Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken diğer taraftan da ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz

Türk milleti olarak bu coğrafyada onurlu yaşamak istiyorsak güçlü olmak zorundayız

TCG Anadolu'nun kardeşi olacak yeni bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak 5. nesil milli muharip uçağımız KAAN'la ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz

Hiç merak etmesinler, bin yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi bunların da (İsrail) sonu hüsran olacaktır. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların, PKK'yı üzerimize salanların, FETÖ'yü sinsice içimize sokanların heveslerini kursaklarında bırakmayı hep sürdüreceğiz.

Biz istiyoruz ki dimdik, dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da akşam başka sabah başka olmayın, Türkiye gibi olun

İsrail, bir şehri içindeki insanlarıyla topyekun yok etme stratejisi uyguluyor. Gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir

Hamas Filistin'de seçim kazandı, hakkını elinden aldınız

Netanyahu'ya sesleniyorum, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Neye sahip olursan ol gidicisin

'İnsanım' diyen hiç kimse Gazze'de yaşanan bu katliamı onaylayamaz. Mazur ve meşru göremez

Karşımızda bir soykırım var. İnsanım diyen hiç kimse Gazze'de yaşanan bu katliamları onaylayamaz Meşru göremez. İsrail'in işlediği insanlık suçlarına ses çıkarmayanlar en az failler kadar bu suçlara ortaktır

BM üyesi 121 ülkenin genel kurulda sergilediği irade, Güvenlik Konseyi'ndeki 1-2 ülke tarafından resmen gasp ediliyor. Nerede bu dünyanın devlet başkanları? Hadi bir de gelin bununla ilgili yürüyün. Olay Haçlı-Hilal meselesidir

İsrail, Gazzeli masum çocuklara ve sivillere karşı yürüttüğü savaşın medya cephesini, uluslararası basındaki tüm kontrolüne rağmen kaybetmiştir

İsrail katliamlarına bu şekilde devam ederse tüm dünyada lanetlenen bir terör devleti olduğunu her yerde tescil ettirecektir

Ülkemizde birilerinin yaptığı gibi zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir. CHP ve bazı ortaklarının yaptığı tam olarak budur

Biz birileri rahatsız olacak diye, Hamas mensuplarının işgal politikaları karşısında vatanlarını, izzetlerini ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz

Mısırlı kardeşlerimizle işbirliği içerisinde, yardım malzemelerini Gazze halkına, Refah Kapısı'ndan ulaştıracağız

İkili planda Filistin'e her türlü insani desteği sağlarken uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz

Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali, tek başımıza kalsak da Gazzeli mazlumları asla sahipsiz bırakmayacağız

1950'den beri tarihin yanlış tarafından konumlanan muhalefetin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında da gayriinsani bir yerde durması kesinlikle tesadüf değildir

İsrail'in Gazzeli mazlumları hunharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız

Atatürk'ün partisi kimi zaman mezhepçi fanatiklerin, kimi zaman marjinal örgütlerin, kimi zaman da siyasi ikbali için her kılığa giren bukalemun tiplerin elinde oyuncağı döndü

Bizim için önemli olan ellerinde hançerle gezen bu kifayetsiz muhterislerin o hançerleri milletimize saplamasının önüne geçmektir

31 Mart'ta başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, büyükşehirlerimizi yeniden toparlayarak gerçek sahiplerine teslim edelim. Benim milletim bunlardan çok çekti. İstanbullu, Ankaralı ve hatta İzmirli de çok çekti

Enflasyon meselesini mutlaka çözeceğiz. Hayat pahalılığı ile mücadelemize de kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye mutlaka hedeflerine ulaşacak ve küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır

Başörtüsüne özgürlük getiren düzenleme başta olmak üzere yasakları kaldıran, hak ve hürriyetleri genişleten hangi adım var CHP istisnasız karşı çıktı. Türkiye'nin ayağına pranga vuran darbe anayasasının değişmemesi için her yolu denediler

Bu ülkede darbe veya kalkışma olsa en büyük destekçisi CHP olacaktır

AYM ile Yargıtay arasındaki mesele iki yüksek yargı organının görev alanlarıyla ilgili görüş farklılığından ibarettir

Ayrıntılar geliyor...