27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:01:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:01:00
Başkan Erdoğan, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Laya'yı kabul etti.
Başkan Recep Tayip Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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