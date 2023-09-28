28 Eylül 2023 Perşembe 19:18:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 19:18:00
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile savunma sanayii alanında iş birlikleri ele alındı.
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile savunma sanayii alanında iş birlikleri ele alındı.