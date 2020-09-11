11 Eylül 2020 Cuma 18:27:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 18:27:00
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.
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