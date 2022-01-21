"Barış için arabulucu olabiliriz"

21 Ocak 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 16:13:00
Başkan Erdoğan'dan Rusya, Ukrayna krizi ile ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında Çamlıca Camii'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etti. Erdoğan, Omicron varyantı kaynaklı artışlar ile ilgili soruya da dikkat çeken ifadeler ile yanıt verdi. Vatandaşlara 'hassasiyet' çağrısı yapan Erdoğan, hastanelerde durumun alarm vermediğini, herhangi bir sorunun yaşanmadığını ifade etti.
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