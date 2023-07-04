Başkan Erdoğan, iş insanları Ali Koç ve Rahmi Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan, iş insanları Ali Koç ve Rahmi Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.