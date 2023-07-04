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04 Temmuz 2023 Salı 17:38:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:38:00

Başkan Erdoğan, iş insanları Ali Koç ve Rahmi Koç'u kabul etti

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Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : Mehmet Fatih Kacır Rahmi Koç Sanayi ve Teknoloji Bakanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan
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