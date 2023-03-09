Başkan Erdoğan, Kemal Coşkun'un cenaze töreninde

09 Mart 2023 Perşembe 14:04:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 14:04:00
Başkan Erdoğan, iş insanı Kemal Coşkun'un cenaze töreninde
Başkan Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden iş adamı Kemal Coşkun'un Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.
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