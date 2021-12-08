08 Aralık 2021 Çarşamba 21:50:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 21:50:00
Başkan Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.