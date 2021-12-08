Başkan Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü

Başkan Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.