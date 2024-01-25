Başkan Erdoğan: İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya sürdüreceğiz
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından ikili ilişkilere yönelik açıklamada bulunarak, 'Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda bir araya geldi.
Başkan Erdoğan, toplantının akabinde gerçekleşen anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısı sonrası, sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, asırlar boyu süren Türkiye - İran ilişkilerinin ileriye taşınacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
"İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve heyetini Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duydum.
Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz."
İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve heyetini Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 24, 2024
Asırlardır komşumuz olan İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. �������� pic.twitter.com/AGT02C3Jzp
- Başkan Erdoğan: İran'la ilişkilerimizi ileriye taşımaya sürdüreceğiz
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