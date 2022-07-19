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19 Temmuz 2022 Salı 10:55:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 10:56:00

Başkan Erdoğan İran'da!

Kaynak: İHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

IHA'nın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

ERDOĞAN'IN İRAN PROGRAMI

Başkan Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve'ye katılacak. Astana formatındaki zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE REİSİ GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Basına kapalı görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan İRAN Sadabad Sarayı
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