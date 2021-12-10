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10 Aralık 2021 Cuma 12:54:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 12:54:00

Başkan Erdoğan, İran Meclis Başkanı Bager Galibaf'ı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf'ı kabul etti.

Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan iran muhammed bager galibaf
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