VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta deprem
Emine Erdoğan'dan "Dünya Gıda Günü" paylaşımı
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
MÜSİAD VİZYONER'23 iş dünyasına ilham olacak
İran, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
16 Ekim 2023 Pazartesi 14:59:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 14:59:00

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan iran cumhurbaşkanı ibrahim reisi
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Hapsi isteniyor

Hapsi isteniyor
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX