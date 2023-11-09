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09 Kasım 2023 Perşembe 14:07:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 14:07:00

Başkan Erdoğan, Reisi ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Erdoğan, Reisi ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile bazı yetkililer de yer aldı.

Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu yaşanan insani kriz ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı

Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşmesinde, İslam dünyasının ortak tutum alarak İsrail üzerinde baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, EİT 16'NCI ZİRVESİ'NDE LİDERLER ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne iştirak eden liderlerin onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde verilen yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

Etiketler : başkan erdoğan iran reisi
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