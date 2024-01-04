04 Ocak 2024 Perşembe 15:11:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 15:11:00
Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti
Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti.
- Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti
- Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor... HDP'ye tepki gösterdiler
- Öğrenci servisi kaçırıldı... Polis her yerde zanlıyı arıyor
- Haluk Bayraktar'dan CHP'li eski vekile tepki: Komik duruma düşmeyin
- Başkan Erdoğan Mehmetçik Vakfına 65 bin TL bağışladı
- MSB iddiaları yalanladı: Türkiye Montrö'yü hassasiyetle uyguluyor