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Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti
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04 Ocak 2024 Perşembe 15:11:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 15:11:00

Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti

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Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, inşasında sona gelinen AK Parti konferans salonunu ziyaret etti.

Etiketler : başkan erdoğan ak parti ziyaret
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