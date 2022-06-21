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21 Haziran 2022 Salı 14:53:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 14:53:00

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü: Mutlaka çözüm bulunmalı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İngiltere Rusya-Ukrayna
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