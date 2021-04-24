Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

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24 Nisan 2021 Cumartesi 21:25:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 21:33:00

Başkan Erdoğan: İnanıyorum ki salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları Peygamberimiz'e komşu olacaktır

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Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte sağlık çalışanlarıyla iftarda buluştu. Başkan Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, iftarın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan sağlık çalışanları fahrettin koca iftar
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