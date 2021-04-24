Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Başkan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, iftarın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, "İnanıyorum ki sevgili Peygamberimiz'e inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler." dedi.