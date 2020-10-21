Türkiye'den ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat yardımı

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21 Ekim 2020 Çarşamba 07:10:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 07:30:00

Başkan Erdoğan imzaladı: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat gönderecek

Kaynak: AA

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Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin ton bakliyat hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendirdi. TMO'nun temin edeceği un ile yeşil mercimek ve nohut, Türk Kızılay ve AFAD tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirildi.

Karara göre, TMO'nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılaya teslim edilecek.

Nakliye ve dağıtım bedeli AFAD'ın ödeneklerinden temin edilecek ürünlerin hesaplanan maliyeti, "görevlendirme bedeli" kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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