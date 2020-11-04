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04 Kasım 2020 Çarşamba 07:51:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 07:51:00

Başkan Erdoğan imzaladı! Kesin kesin korunacak hassas alan ilan edildiler

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla, üç ilimizdeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Bayburt, Erzincan ve Afyonkarahisar'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 1 Doğal Sit Alanı, Erzincan'ın Otlukbeli ilçe sınırlarındaki Otlukbeli Gölü Doğal Sit Alanı ve Afyonkarahisar'daki Eber Gölü Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Etiketler : Bayburt Erzincan ve Afyonkarahisar KORUMA ALAN
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