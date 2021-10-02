Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na (2021-2023) ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelgede ülkenin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımlarının, küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirildiği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda ulaşım zincirinin tüm halkalarını kapsayacak şekilde, sunulan ulaşım hizmetlerine toplumun her kesiminin eşit koşullarda, kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin önem arz ettiği vurgulandı.

Ulaşım hizmetlerine erişebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını pekiştiren, yaşam kalitesini artıran, herkes için erişilebilir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla uygulanacak politikaların katılımcı, sistematik ve bütünsel bir yaklaşımla ülke genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla, ülkemizin ulaşımda erişilebilirlik vizyonunu ve stratejisini ortaya koyan bir yol haritası niteliğindeki 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin dahil olduğu ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği içerisinde hazırlanmış olup Bakanlığın resmi internet adresinde 'www.uab.gov.tr' yayımlanacaktır.

Plan ile ulaşımda erişilebilirlik, altyapıdan araçlara, teknolojiden kurumsal kapasiteye, yönetişimden farkındalığa kadar geniş bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Mezkur Strateji ve Eylem Planı ile ulaşım hizmetlerinin mevzuat ve erişilebilirlik standartlarına uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır."

Genelgede "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)" kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanmasının gereği de vurgulandı.

ULUSAL GENÇ İSTİHDAM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI'NA İLİŞKİN GENELGE



Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelgede Türkiye'nin genç nüfus yoğunluğu açısından çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyeli ve genç nüfustan kaynaklanan imkanlar bakımından demografik fırsat penceresinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarının önem arz ettiği kaydedilen genelgede, dünya ekonomilerindeki yapısal sorunların, iş gücü piyasalarının yapısı ve son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını gibi olumsuzluklar sebebiyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı sergilediğine işaret edildi.

Genelgede bu konjonktürde ülke adına bir fırsat alanı oluşturulabilmesi için büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli iş gücünün oluşturulması, kayıt dışılığın azaltılması ve iş gücü piyasasında yerel ve sektörel ihtiyaçlar karşılanırken değişen, gelişen ekonomik ve sosyal şartların dikkate alınmasının önemli olduğu vurgulandı.

"GÜÇLÜ VE ETKİN İSTİHDAM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ GEREKİYOR"



Türkiye ekonomisinde yaşanan ilerleme ve gelişmelerin, iş gücü piyasasında istihdamın ve iş gücü verimliliğinin artmasını sağladığı ifade edilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin yüksek gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için iş gücü piyasasının etkinliğini daha fazla artırmak, bu piyasada kırılgan bir yapı sergileyen gençleri özel, orta ve uzun vadeli politikalarla desteklemek, nitelikli iş gücü yetiştirerek bu iş gücünün üretimde yer almasını sağlamak ve istihdam oranları ile iş gücü verimliliğini daha da yükseltmek amacıyla güçlü ve etkin istihdam stratejilerinin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlayacak eylemlerin uygulanması gerekmektedir.

Bu itibarla, Ekonomi Reformları Eylem Planı'nın 'İstihdam' üst başlığı altında yer alan ilgili tedbir doğrultusunda iş gücü piyasasının ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri dikkate alınarak, gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, mevcut ve gelecekteki iş gücü piyasasına katılımları için geniş beceri ve bilgi yelpazesi geliştirmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile iş birliği içinde hazırlanan 'Ulusal Genç istihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023)', Bakanlığın resmi internet adresinde (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır."

Genelgede Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilerek alınan kararların hassasiyetle uygulanmasının gereği de vurgulandı.