Başkan Erdoğan imzaladı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atama
Kaynak: AA
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir atandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.
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