Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tunus Büyükelçiliğine Ahmet Misbah Demircan, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Erkan Özoral, Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Emrullah İşler atandı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TUNUS BÜYÜKELÇİSİ OLDU

Atama kararlarından dikkat çeken isim Ahmet Misbah Demircan oldu. Beyoğlu Eski Belediye Başkanı Demircan, Tunus Büyükelçiliğine atandı.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TEMSİLCİLİĞİNE CENK URAZ GETİRİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciliğine Cenk Uraz getirildi

DİĞER ATAMALAR

Türk Patent ve Marka Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Fatih Erkekoğlu ve Fatih Murat Ar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bir diğer atama kararı ile Fatma Seniha Nükhet Hotar, Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye özel temsilcisi olarak görevlendirildi. Kararda Hotar'a büyükelçi unvanı verildiği de belirtildi.