VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Başkan Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti
Milyonlarca memura hem ikramiye hem maaşta artış müjdesi
52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 şüpheli gözaltında
Kampa gidecek
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:40:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:40:00

Başkan Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin atama kararları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İrfan Neziroğlu, Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına ise Özgür Gökmen atandı.

Bankacılık Düzenlenme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Ahmet Aksu, Süleyman Çelik ve Mehmet Ertürkmen getirildi.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Levent Tuğ, Elazığ Bölge Müdürlüğüne Necdet Uca, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclis Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Türker, Genel Müdür Yardımcılığına ise İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi atandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, bu göreve Nurullah Pervaneli, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne ise Yavuz Güner getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılıklarına İbrahim Halil Sözmen ve Şerafettin Çakal'ın atamaları yapıldı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Lütfi Karabacak Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Mutluluğa ‘evet' dediler

Mutluluğa ‘evet' dediler
Hadise'ye benzetildi

Hadise'ye benzetildi
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var
İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Barışma tatili Bakü'de

Barışma tatili Bakü'de
Kaşlarım en büyük travmamdı

Kaşlarım en büyük travmamdı
Gururlu gece

Gururlu gece
Düştüğümüz en güzel tuzak

Düştüğümüz en güzel tuzak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX