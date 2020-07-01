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01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:56:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:56:00

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Dışişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Katar Büyükelçiliğine Mehmet Mustafa Göksü atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürlüğüne Yasin Ekrem Serim, Protokol Genel Müdürlüğüne Ahmet Başar Şen, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Selçuk Ünal, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Başak Türkoğlu, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğüne Bülent Özcan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Kutluhan İçöz, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne İsmail Üzmez atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Kerim Mete görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Orhan Özçalık ile Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Cemal Çalık'ın ataması gerçekleştirildi.

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