VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Interpol Kırmızı Bülten'le aranan isim İstanbul'da yakalandı
İsrailli bakanlardan Biden'a yanıt: Asla izin vermeyeceğiz
Filistin, insani ateşkes kararını memnuniyetle karşıladı
Başkan Erdoğan imzaladı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Meksika'da 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Farelere sanal gerçeklik gözlüğü
13 Aralık 2023 Çarşamba 08:06:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 08:06:00

Başkan Erdoğan imzaladı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

AA'nın haberine göre; kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

Etiketler : resmi gazete başkan erdoğan orman
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
Sadece eşimle çalışmak istiyorum

Sadece eşimle çalışmak istiyorum
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX