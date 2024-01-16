İlk uzay yolculuğuna geri sayım... Başkan Erdoğan Gezeravcı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.
Karantina'da bulunan Gezeravcı, 17'i Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay Istasyonu'na gidecek.
#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yolu ile görüştü. pic.twitter.com/HYN7kT8m8x— 24 TV (@yirmidorttv) January 16, 2024
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