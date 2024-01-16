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16 Ocak 2024 Salı 20:03:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 20:03:00

İlk uzay yolculuğuna geri sayım... Başkan Erdoğan Gezeravcı ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Karantina'da bulunan Gezeravcı, 17'i Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay Istasyonu'na gidecek.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı
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