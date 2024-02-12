Başkan Erdoğan, Gezeravcı'yı kabul etti

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12 Şubat 2024 Pazartesi 14:14:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 14:14:00

Başkan Erdoğan, ilk Türk astronot Gezeravcı'yı kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan ecep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı yurda döndü

Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan astronot alper gezeravcı
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