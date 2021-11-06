"Ilısu Barajı, Türkiye düşmanlarına verilmiş en güzel cevap"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"ILISU PROJESİ'Nİ ÖNÜMÜZE ÇIKARILAN NİCE ENGELLERE RAĞMEN TAMAMLADIK"



Ilısu Projesi'ni engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını unutmadık, unutmayacağız. Ilısu Projesi'ni önümüze çıkarılan nice engellere rağmen tamamladık. Bu proje yeminli düşmanlara da verilmiş en güzel cevaptır.

"KURAKLIK TEHDİDİ YAŞANILAN DÖNEMDE BU PROJE ÇOK ANLAMLI"



Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES ülkemize 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. Dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu şu dönemde bu projenin çok anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum.

"NÜFUSUN ARTMASINA KARŞILIK YAĞIŞ MİKTARI DEĞİŞMEMİŞTİR"



Ülkemizin su kaynaklarının bir damlasının dahi israfına tahammülümüz yoktur. Su bu yüzyılın en stratetik ve en değerli kaynağıdır. Dünyada son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sel, orman yangını gibi afetler sıklaşmaktadır. Mevcut su kaynaklarının yüzde 70'ten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durumun gıda üretimine de yansıyacağı anlamına geliyor.

"SU KAYNAKLARINI VERİMLİ KULLANMAK MECBURİYET HALİNE GELMİŞTİR"



Türkiye, su zengini bir ülke değildir. İklim değişikliği, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üstündeki baskı giderek artıyor. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin önümüzdeki dönemde su kaynakları için yaşanacağı anlaşılıyor. Suı kaynaklarımızı verimli kullanmak artık bir tercih değil, mecburiyet haline gelmiştir.

"SU İLE İLGİLİ KISA, ORTA VE UZUN YOL HARİTAMIZI OLUŞTURDUK"



Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu tesisini hizmete açtık. Amacımız her vatandaşın temiz suya ulaşmasını sağlamak. Sel baskınlarına karşı 5 bin 140 taşkın koruma tesisini hizmete sunduk. Su ile ilgili yaptığımız Şura'da kısa, orta ve uzun vadeli plan oluşturarak yol haritamızı oluşturduk.