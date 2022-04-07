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07 Nisan 2022 Perşembe 23:07:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 23:08:00

Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İki lider, bölgede kalıcı barış için atılacak adımları değerlendirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.

İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı başkan erdoğan Azerbaycan
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