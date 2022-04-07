Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İki lider, bölgede kalıcı barış için atılacak adımları değerlendirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.
İki lider, Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.
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