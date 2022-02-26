Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.