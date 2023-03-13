Başkan Erdoğan ile Mustafa Destici görüşmesi
Başkan Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
BBP lideri Mustafa Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Başkan Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyeti AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
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